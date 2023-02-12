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Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах в Берлине, но имеет шанс править дальше

Воскресенье, 12 февраля 2023, 19:31

На перевыборах в земельный парламент Берлина торжествовала оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС), сделав социал демократов канцлера Олафа Шольца и действующего мэра Берлина Франциски Гиффай аутсайдерами.

Об этом свидетельствует прогноз ARD, пишет "Европейская правда".

Берлину пришлось проводить повторные выборы вместо голосования, которое состоялось в сентябре 2021 года, когда выборы проходили параллельно с федеральными. Тогда были проблемы в избирательном процессе, в частности, отсутствовали бюллетени. Конституционный суд земли Берлин признал выборы недействительными и обязал их повторить. Ничего подобного в Германии на государственном уровне еще не было. 

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После голосования в воскресенье впервые за более чем 20 лет ХДС выиграл у социал-демократов и стал сильнейшей политической силой на земельных выборах в Берлине. 

На повторных выборах в Палату представителей ХДС во главе с главным кандидатом Каем Вегнером получит, согласно прогнозу, 27,5%. По сравнению с выборами 2021 года ХДС существенно набрал поддержки - тогда он занял третье место с 18%. 

Согласно прогнозу ARD, партия СДПГ мэра Франциски Гиффай имеет лишь 18,5%. Таким образом она побила свой отрицательный рекорд в 21,4% в 2021 году. 

"Зеленые", которые правят в Берлине совместно с социал-демократами, борются со своими союзниками за второе место и получают 18,5%, что примерно соответствует уровню 2021 года.

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"Левые" имеют 12,5%, "Альтернатива для Германии" - 9,0%. "Свободные демократы" могут остаться за бортом земельного парламента, прогноз дает им 4,5%.

Остается непонятным, кто в будущем возглавит власть в Берлине и в какой конфигурации. Для победителя выборов - ХДС - будет трудно сформировать коалицию. Хотя социал-демократы Гиффай и не стали победителями, математически они вместе с "Зелеными" и "Левыми" могут надеяться на большинство. 

Беттина Яраш, главный кандидат от "Зеленых", также может получить шанс занять должность мэра, если "Зеленые" опередят социал-демократов в соответствии с официальными результатами.

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Германия ЕвроЖизнь

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