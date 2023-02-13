У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново

Місто Нурдагі в турецькій провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда"

Виконуючий обов'язки губернатора Осман Білгін, що пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають.

Через 160 годин після землетрусу 18-річний хлопець був врятований живим з-під завалів багатоквартирного будинку.

"Всі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять великий внесок. Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами в останніх 8 будинках в Нурдаґі", - сказав Білгін.

Він заявив, що Нурдагі буде повністю знесений і відбудований заново. "У нас є дім. Він буде відбудований", - сказав губернатор.

Нурдагі знаходиться в 45 км на захід від міста Газіантеп, там проживали понад 40 тисяч осіб. Землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого в 6,5 км від міста.

Як повідомлялося, у постраждалих турецьких містах рятувальники ще продовжують знаходити під завалами людей, яким пощастило вижити після тижня під завалами.

На цей час у Туреччині підтвердили загибель понад 31 тисячі людей. Разом із загиблими у Сирії, лише підтверджених смертей внаслідок землетрусу вже понад 35 тисяч. В ООН допускають, що під завалами може бути ще стільки ж людей.