В Турции после землетрясений снесут город и планируют отстроить заново

Город Нурдаги в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, пишет "Европейская правда"

Исполняющий обязанности губернатора Осман Билгин, что поисково-спасательные работы в районах завалов продолжаются.

Через 160 часов после землетрясения 18-летний парень был спасен живым из-под завалов многоквартирного дома.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды делают большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаге", - сказал Билгин.

Он заявил, что Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново. "У нас есть дом. Он будет отстроен", - сказал губернатор.

Нурдаги находится в 45 км к западу от города Газиантеп, там проживали более 40 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля в 6,5 км от города.

Как сообщалось, в пострадавших турецких городах спасатели еще продолжают находить под завалами людей, которым посчастливилось выжить после недели под завалами.

В настоящее время в Турции подтвердили гибель более 31 тысячи человек. Вместе с погибшими в Сирии, только подтвержденных смертей в результате землетрясения уже более 35 тысяч. В ООН допускают, что под завалами может быть еще столько же людей.