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МВС Німеччини скликало саміт з місцевою владою щодо ситуації з розміщенням біженців

Четвер, 16 лютого 2023, 08:42

У Берліні починається спеціальна зустріч, скликана Міністерством внутрішніх справ для того, щоб обговорити з місцевою владою ситуацію з розміщенням біженців у їхніх регіонах.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Від зустрічі у багатьох великі очікування у сподіванні, що це якось спростить ситуацію регіонів і міст, які прийняли найбільше людей. 

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Німецька асоціація міст повідомила, що планує пропонувати на з’їзді нові правила розподілу біженців по регіонах, наполягатиме на активізації допомоги Туреччині й Сирії у зв’язку із землетрусом – після якого сотні тисяч людей втратили все і це може спонукати їх їхати до Європи, та більшій підтримці для муніципалітетів, які приймають людей.  

"Багато міст вже на межі своїх можливостей і їм терміново потрібно більше підтримки, щоб вони могли далі приймати людей", - зазначив віцепрезидент асоціації Екарт Вюрцнер. 

Низка мерів заявляють, що коштів, обіцяних на 2023 рік, буде не вистачати, та нарікають, що їм не компенсують навіть витрати на інтеграцію у дитсадках і школах. 

"У нас вже немає місця, щоб гідно поселити людей, не вистачає місць, щоб діти могли навчатися", - зазначає представник місцевої влади із землі Гессен. 

У землі Шлезвіг-Голштейн кажуть, що їм бракує близько 10 000 місць для людей, які вже приїхали. 

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фазер вже проводила подібну зустріч з місцевою владою у жовтні 2022 року. 

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Німеччина міграційна криза

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