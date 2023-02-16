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МВД Германии созвало саммит с местными властями по ситуации с размещением беженцев

Четверг, 16 февраля 2023, 08:42

В Берлине начинается специальная встреча, созванная Министерством внутренних дел для того, чтобы обсудить с местными властями ситуацию с размещением беженцев в их регионах.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

От встречи у многих большие ожидания в надежде, что это как-то упростит ситуацию регионов и городов, которые приняли больше всего людей.

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Немецкая ассоциация городов сообщила, что планирует предлагать на съезде новые правила распределения беженцев по регионам, настаивать на активизации помощи Турции и Сирии в связи с землетрясением - после которого сотни тысяч людей потеряли все и это может побудить их ехать в Европу, и большей поддержке для муниципалитетов, которые принимают людей.

"Многие города уже на пределе своих возможностей и им срочно нужно больше поддержки, чтобы они могли дальше принимать людей", - отметил вице-президент ассоциации Экарт Вюрцнер.

Ряд мэров заявляют, что средств, обещанных на 2023 год, будет не хватать, и сетуют, что им не компенсируют даже расходы на интеграцию в детсадах и школах.

"У нас уже нет места, чтобы достойно поселить людей, не хватает мест, чтобы дети могли учиться", - отмечает представитель местной власти из земли Гессен.

В земле Шлезвиг-Голштейн говорят, что им не хватает около 10 000 мест для людей, которые уже приехали.

Министр внутренних дел Нэнси Фазер уже проводила подобную встречу с местными властями в октябре 2022 года.

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Германия миграционный кризис

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