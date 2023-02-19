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У КНДР підтвердили перший у 2023 році запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Неділя, 19 лютого 2023, 09:23

Північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК у неділю підтвердило здійснення напередодні випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної долетіти до території США, що стало першим таким пуском у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням ЦТАК, балістична ракета "Хвасонг-15" під час "навчань з раптового запуску" пролетіла майже годину і сім хвилин на висоті 5768 кілометрів і "точно влучила" в задану зону за 989 кілометрів у відкритих водах.

ЦТАК окремо підкреслює, що письмовий наказ про пуск ракети було віддано о восьмій ранку від Кім Чен Ина, тоді як Південна Корея виявила її дев’ятьма годинами пізніше – що вважається відносно швидким терміном пуску.

"Несподіваний запуск МБР... є фактичним доказом послідовних зусиль стратегічних ядерних сил КНДР, спрямованих на те, щоб перетворити свій потенціал фатальної ядерної контратаки на ворожі сили на непереборний", – йдеться в повідомленні агентства КНДР.

Ракетний запуск стався після того, як Пхеньян пригрозив "безпрецедентно наполегливою, сильною" відповіддю Південній Кореї та США, які готуються до щорічних військових навчань зі стримування ядерної загрози КНДР.

Японія заявила, що північнокорейська ракета впала у воду в межах її виключної економічної зони.

Минулого року Північна Корея здійснила рекордні понад 60 випробувань ракет, зокрема й міжконтинентальних балістичних, здатних завдати удару по будь-якій точці Сполучених Штатів, одночасно відновивши підготовку до свого першого ядерного випробування з 2017 року.

Програми Північної Кореї з розробки балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, але Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії "ворожій політиці" Вашингтона і його союзників.

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КНДР

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