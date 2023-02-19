В КНДР подтвердили первый в 2023 году запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северокорейское информационное агентство ЦТАК в воскресенье подтвердило осуществление накануне испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США, что стало первым таким пуском в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению ЦТАК, баллистическая ракета "Хвасонг-15" во время "учений по внезапному запуску" пролетела почти час и семь минут на высоте 5768 километров и "точно попала" в заданную зону за 989 километров в открытых водах.

ЦТАК отдельно подчеркивает, что письменный приказ о пуске ракеты был отдан в восемь утра от Ким Чен Ына, тогда как Южная Корея обнаружила ее девятью часами позже - что считается относительно быстрым сроком пуска.

"Неожиданный запуск МБР... является фактическим доказательством последовательных усилий стратегических ядерных сил КНДР, направленных на то, чтобы превратить свой потенциал фатальной ядерной контратаки на вражеские силы в непреодолимый", - говорится в сообщении агентства КНДР.

Ракетный запуск произошел после того, как Пхеньян пригрозил "беспрецедентно настойчивым, сильным" ответом Южной Корее и США, которые готовятся к ежегодным военным учениям по сдерживанию ядерной угрозы КНДР.

Япония заявила, что северокорейская ракета упала в воду в пределах ее исключительной экономической зоны.

В прошлом году Северная Корея осуществила рекордные более 60 испытаний ракет, в том числе межконтинентальных баллистических, способных нанести удар по любой точке Соединенных Штатов, одновременно возобновив подготовку к своему первому ядерному испытанию с 2017 года.

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, но Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.