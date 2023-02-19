У Кишиневі півтори години тривав антиурядовий протест проросійської партії

Проросійська партія "Шор" у неділю провела анонсований раніше антиурядовий протест, учасники якого вимагали від влади повністю оплатити комунальні рахунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Акція під гаслом "Рух за народ" розпочалась о 13:00 і тривала близько півтори години. Спершу вона мала відбутись біля будівлі парламенту, але її в останню мить перенесли під Театр опери й балету.

Перед початком протесту поліція Молдови затримала шістьох людей, які поводились підозріло, в одного з них вилучили ножа. Також було тимчасово перекрито центр Кишинева й переспрямовано рух кількох тролейбусних маршрутів.

На мітингу під будівлею театру учасники "виставили на продаж" одяг, який мав символізувати відсутність грошей, і скандували гасла, спрямовані проти уряду партії PAS. Наприкінці акції учасники випустили в повітря голубів на знак "миру".

Також депутатка від партії "Шор" Марина Таубер, яка фігурує у справі про хабарництво, зачитала резолюцію протестувальників, у якій від уряду вимагають сплатити комунальні рахунки громадян за грудень-лютий у семиденний термін.

Фото: TV8

Нагадаємо, у вересні партія "Шор" Ілона Шора, оголошеного у міжнародний розшук у справі про "крадіжку мільярда", заявила про початок безстрокових протестів з вимогою проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Ілана Шора вважають причетним до "крадіжки мільярда" (у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів).

Шор засуджений судом першої інстанції до 7,5 років позбавлення волі за розкрадання в особливо великих розмірах. Він у міжнародному розшуку, Ізраїль відхилив запит на його екстрадицію.

Останній протест відбувся на тлі перезавантаження уряду Молдови, який очолив колишній міністр внутрішніх справ Дорін Речан, після викриття планів Росії з дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні.

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