В Кишиневе полтора часа длился антиправительственный протест пророссийской партии

Пророссийская партия "Шор" в воскресенье провела анонсированный ранее антиправительственный протест, участники которого требовали от властей полностью оплатить коммунальные счета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Акция под лозунгом "Движение за народ" началась в 13:00 и продолжалась около полутора часов. Сначала она должна была состояться у здания парламента, но ее в последний момент перенесли под Театр оперы и балета.

Перед началом протеста полиция Молдовы задержала шесть человек, которые вели себя подозрительно, у одного из них изъяли нож. Также был временно перекрыт центр Кишинева и перенаправлено движение нескольких троллейбусных маршрутов.

На митинге под зданием театра участники "выставили на продажу" одежду, которая должна была символизировать отсутствие денег, и скандировали лозунги, направленные против правительства партии PAS. В конце акции участники выпустили в воздух голубей в знак "мира".

Также депутат от партии "Шор" Марина Таубер, которая фигурирует в деле о взяточничестве, зачитала резолюцию протестующих, в которой от правительства требуют оплатить коммунальные счета граждан за декабрь-февраль в семидневный срок.

ФОТО: TV8

Напомним, в сентябре 2022 года партия "Шор" Илона Шора, объявленного в международный розыск по делу о "краже миллиарда", заявила о начале бессрочных протестов с требованием проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

Илана Шора считают причастным к "краже миллиарда" (в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов).

Шор приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за хищения в особо крупных размерах. Он в международном розыске, Израиль отклонил запрос на его экстрадицию.

Последний протест произошел на фоне перезагрузки правительства Молдовы, которое возглавил бывший министр внутренних дел Дорин Речан, после разоблачения планов России по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Читайте также: Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.