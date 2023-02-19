Потсдамський "Кремль" розмалювали прапором РФ і Z-символами

Невідомі цього тижня розмалювали російським триколором і символом Z, що символізує підтримку російської агресії, вежу старої будівлі парламенту в німецькому Потсдамі, який неформально називають "Кремлем".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Стверджується, що російський прапор виднівся на даху старої будівлі щонайменше з другої половини четверга. У суботу ЗМІ помітили, що там є також намальований триколор і літери Z на цегляній кладці.

У Західному управлінні поліції Німеччини повідомили, що розслідують звинувачення у незаконному проникненні та пошкодженні майна. Власника будівлі зобов'язали прибрати символіку.

Фото: DPA

Як нагадує Bild, улітку 2022 року над напівзруйнованою будівлею вже майорів російський прапор. За даними поліції, на місці, де до 2013 року засідав парламент землі Потсдам, часто відбуваються акти вандалізму.

За часів Німецької демократичної республіки в будівлі розташовувалося окружне та районне керівництво Соціалістичної єдиної партії, через що її прозвали "Кремлем".

В агресивній війні Росії проти України літера Z стала символом підтримки російської влади та армії. На федеральному рівні в Німеччині цей символ не заборонений, але окремі німецькі землі ухвалили таке рішення після початку вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, минулого листопада на вхідних дверях Свято-Олексіївського храму-пам'ятника Руської Слави в Лейпциґу невідомі нанесли ґрафіті у формі літери Z, яка позначає підтримку війни Росії проти України.