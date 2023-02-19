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Потсдамский "Кремль" разрисовали флагом РФ и Z-символами

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Воскресенье, 19 февраля 2023, 18:56

Неизвестные на этой неделе разрисовали российским триколором и символом Z, символизирующим поддержку российской агрессии, башню старого здания парламента в немецком Потсдаме, который неформально называют "Кремлем".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Утверждается, что российский флаг виднелся на крыше старого здания по меньшей мере со второй половины четверга. В субботу СМИ заметили, что там также нарисован триколор и буквы Z на кирпичной кладке.

В Западном управлении полиции Германии сообщили, что расследуют обвинения в незаконном проникновении и повреждении имущества. Владельца здания обязали убрать символику.

 
ФОТО: DPA

Как напоминает Bild, летом 2022 года над полуразрушенным зданием уже развевался российский флаг. По данным полиции, на месте, где до 2013 года заседал парламент земли Потсдам, часто происходят акты вандализма.

Во времена Германской демократической республики в здании располагалось окружное и районное руководство Социалистической единой партии, из-за чего его прозвали "Кремлем".

В агрессивной войне России против Украины буква Z стала символом поддержки российской власти и армии. На федеральном уровне в Германии этот символ не запрещен, но отдельные немецкие земли приняли такое решение после начала вторжения 24 февраля.

Напомним, в ноябре прошлого года на входной двери Свято-Алексеевского храма-памятника Русской Славы в Лейпциге неизвестные нанесли граффити в форме буквы Z, которая обозначает поддержку войны России против Украины.

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Германия

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