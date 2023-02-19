В Італії після кількох днів пошуків знайшли рештки "метеорита Святого Валентина"

У місті Матера, що на півдні Італії, в майже неушкодженому стані знайшли рештки метеорита, який у ЗМІ через дату падіння – 14 лютого – охрестили "вогняною кулею Святого Валентина".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Метеорит було помічено в День закоханих над південними італійськими регіонами Пулья і Базиліката. За даними науково-дослідницького проєкту PRISMA, який вивчає активність небесних тіл, метеорит важив 400-500 грамів і летів зі швидкістю 300 кілометрів на годину.

Після повідомлення місцевих жителів попросили допомогти в пошуках решток метеорита, які науковці хочуть використати для досліджень.

З’ясувалось, що небесне тіло влучило в дім жителів Матери – братів Джанфранка й Піно Лозіньйоре, де вони мешкають із батьками. У день падіння, як пригадують чоловіки, їхні батьки почули "гучний вибух, що пролунав іззовні".

Брати пізніше обшукали ділянку й виявили маленькі камінці – загалом десятки дрібних фрагментів, як виявилось, метеорита, вагою понад 70 грамів. Небесне тіло під час падіння відкололо плитку з балкона будинку Лозіньйорів, більше ніхто не постраждав.

Фото: Джанфранко Лозіньйоре

Через те, що метеорит так швидко знайшли й він упав на рівну поверхню, його уламки практично не забруднені. Це підвищує цінність зібраних зразків, пояснив представник PRISMA Даніеле Гардіол.

"Метеорити збереглися майже незмінними протягом 4,5 мільярдів років з моменту утворення нашої Сонячної системи, і знахідка свіжого метеорита, подібного до знайденого в Матера, дуже допомагає вченим реконструювати етапи, які призвели до формування планет, включаючи Землю", – додає науковець.

Знайдений матеріал незабаром буде піддано детальному аналізу для визначення хімічного й мінерального складу, корисних для класифікації новознайденого метеорита.

З 1959 року на Землі було знайдено близько 40 решток метеоритів різного розміру. Що прикметно, в Італії це друга знахідка з 2020 року, коли метеорит упав поблизу міста Модена на півночі країни.