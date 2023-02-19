В Италии после нескольких дней поисков нашли остатки "метеорита Святого Валентина"

В городе Матера, что на юге Италии, в почти неповрежденном состоянии нашли остатки метеорита, который в СМИ из-за даты падения - 14 февраля - окрестили "огненным шаром Святого Валентина".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Метеорит был замечен в День влюбленных над южными итальянскими регионами Пулья и Базиликата. По данным научно-исследовательского проекта PRISMA, который изучает активность небесных тел, метеорит весил 400-500 граммов и летел со скоростью 300 километров в час.

После сообщения местных жителей попросили помочь в поисках остатков метеорита, которые ученые хотят использовать для исследований.

Выяснилось, что небесное тело попало в дом жителей Матери - братьев Джанфранка и Пино Лозиньйоре, где они живут с родителями. В день падения, как вспоминают мужчины, их родители услышали "громкий взрыв, раздавшийся извне".

Братья позже обыскали участок и обнаружили маленькие камешки - всего десятки мелких фрагментов, как оказалось, метеорита, весом более 70 граммов. Небесное тело при падении откололо плитку с балкона дома Лозиньёров, больше никто не пострадал.

ФОТО: ДЖАНФРАНКО ЛОЗИНЬОРЕ

Из-за того, что метеорит так быстро нашли и он упал на ровную поверхность, его обломки практически не загрязнены. Это повышает ценность собранных образцов, пояснил представитель PRISMA Даниэле Гардиол.

"Метеориты сохранились почти неизменными в течение 4,5 миллиардов лет с момента образования нашей Солнечной системы, и находка свежего метеорита, подобного найденному в Матера, очень помогает ученым реконструировать этапы, которые привели к формированию планет, включая Землю", - добавляет ученый.

Найденный материал вскоре будет подвергнут детальному анализу для определения химического и минерального состава, полезных для классификации новонайденного метеорита.

С 1959 года на Земле было найдено около 40 остатков метеоритов разного размера. Что примечательно, в Италии это вторая находка с 2020 года, когда метеорит упал вблизи города Модена на севере страны.