США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку винищувачів F-16 в Україну - ЗМІ

США не повідомляли союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни відправляли свої винищувачі F-16 в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на джерела.

Водночас багато американських чиновників вважають, що для США відправка власних літаків була б дорогим і складним кроком, який, на їхню думку, не вартий того в короткостроковій перспективі в порівнянні з більш нагальними потребами України в артилерії, ракетах і системах протиповітряної оборони.

Європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, також не виглядають готовими надати їх зараз.

Американські та європейські офіційні чиновники у розмові з журналістами заявили, що винищувачі F-16 непрактичні, і зазначили, що Україна не виконує багато повітряних місій на винищувачах, які вона вже має, через небезпеку, яку становлять російські системи протиповітряної оборони.

На початку війни США вважали, що постачання Україні нових винищувачів може призвести до ескалації у відносинах між НАТО і Росією. У березні минулого року Польща була готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, якщо США погодяться замінити їх Варшаві винищувачами F-16. Однак США зрештою відмовилися від цього плану, вважаючи його занадто провокаційним.

За словами офіційних осіб, позиція США з тих пір змінилася, і занепокоєння щодо F-16 зараз викликає не стільки ескалація, скільки логістичні проблеми, повідомили офіційні особи. Хоча Пентагон прямо не виключив відправку F-16 в Україну, чиновники розглядають це як довгострокову пропозицію, яка, ймовірно, вимірюється роками, а не місяцями.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

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