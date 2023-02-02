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США не сообщали союзникам, что будут блокировать отправку истребителей F-16 в Украину - СМИ

Четверг, 2 февраля 2023, 08:14

США не сообщали союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправляли свои истребители F-16 в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В то же время многие американские чиновники считают, что для США отправка собственных самолетов была бы дорогим и сложным шагом, который, по их мнению, не стоит того в краткосрочной перспективе по сравнению с более насущными потребностями Украины в артиллерии, ракетах и системах противовоздушной обороны.

Европейские страны, которые имеют на вооружении F-16 и другие типы истребителей, также не выглядят готовыми предоставить их сейчас.

Американские и европейские официальные чиновники в разговоре с журналистами заявили, что истребители F-16 непрактичны, и отметили, что Украина не выполняет много воздушных миссий на уже имеющихся истребителях из-за опасности, которую представляют российские системы противовоздушной обороны.

В начале войны США считали, что поставка Украине новых истребителей может привести к эскалации в отношениях между НАТО и Россией. В марте прошлого года Польша была готова передать Украине свои истребители МиГ-29, если США согласятся заменить их Варшаве истребителями F-16. Однако США в конце концов отказались от этого плана, посчитав его слишком провокационным.

По словам официальных лиц, позиция США с тех пор изменилась, и беспокойство в отношении F-16 сейчас вызывает не столько эскалация, сколько логистические проблемы, сообщили официальные лица. Хотя Пентагон прямо не исключил отправку F-16 в Украину, чиновники рассматривают это как долгосрочное предложение, которое, вероятно, измеряется годами, а не месяцами.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

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