Китайский топ-дипломат побывал в Венгрии и похвалил ее за "дружественную к КНР политику"

Руководитель канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И в воскресенье посетил Будапешт и провел переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой венгерской дипломатии Петером Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Отмечается, что Орбан принял высокопоставленного китайского дипломата на "частном ужине" в воскресенье, подробностей их переговоров не сообщается.

Во время встречи с Сийярто бывший министр внутренних дел Китая обсудил сотрудничество со странами Центральной Европы, а также венгерско-китайское стратегическое партнерство.

"Венгрия стабильно занимает высокие места на инвестиционной карте крупнейших китайских компаний, а наш товарооборот регулярно превышает 10 миллиардов долларов. Теперь, когда мой коллега поднялся на ступень выше, мы можем надеяться на светлое будущее сотрудничества", - считает глава МИД Венгрии.

В свою очередь Ван И в заявлении для журналистов подчеркнул, что Пекин ценит "дружественную к Китаю политику" венгерского правительства, которое оказывает поддержку по определенным вопросам на международной арене, и заверил, что КНР готова помогать Венгрии "в интересах ее суверенитета, безопасности и развития".

Ван И, член Политбюро ЦК КПК и директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам, прибыл в Европу на прошлой неделе и провел переговоры в Риме, Париже и на Мюнхенской конференции по безопасности, после чего, как уже сообщалось, прибыл в Москву с двухдневным визитом.

Напомним, что Ван И в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.