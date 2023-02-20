У Болгарії знайшли ще один ваговоз із нелегальними мігрантами після загибелі 18 людей

Поліція Болгарії після найбільш смертоносного інциденту за участю нелегальних мігрантів минулого тижня знайшла ще один ваговоз, у якому були заховані 43 людей, серед них десятеро – діти.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", місцевому каналу bTV розповіла окружна прокурорка Наталія Ніколова.

Ваговоз було затримало біля міста Іхтіман, що в західній Болгарії. За словами Ніколової, всі 43 мігрантів попри тривале перебування в тісному просторі мікроавтобусу мали здоровий вигляд. Серед них – десять дітей, наймолодшому вісім років.

Прокурорка уточнила, що ваговоз зупинили після того, як водій не розрахувався за пальне на автозаправній станції. Його затримали.

Як повідомлялось, тіла 18 мігрантів були виявлені в п'ятницю в таємному відсіку під вантажем пиломатеріалів у вантажівці, яка була залишена на шосе недалеко від села Локорсько, за 20 кілометрів на північний схід від столиці Болгарії Софії.

Ще 34 мігранти, які перебували у вантажівці, вижили, але потерпають від зневоднення й обмороження. Всі вони були афганцями, які в'їхали до Болгарії з Туреччини, сподіваючись потрапити до Західної Європи.

Болгарська влада висунула звинувачення п’ятьом підозрюваним у ненавмисному вбивстві, участі в злочинній організації та торгівлі людьми. У разі визнання їх винними їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ймовірний ватажок перебуває під вартою в поліції Греції, влада якої ще не ухвалила рішення про його екстрадицію.

Попередні дані вказують, що затримані належали до організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням мігрантів від кордону з Туреччиною до кордону Болгарії та Сербії за 5-7 тисяч євро.

болгарія розташована на головному маршруті нелегальної міграції з Близького Сходу та Афганістану до Європи. Хоча вона встановила паркан з колючим дротом вздовж свого 259-кілометрового кордону з Туреччиною, за допомогою місцевих торговців людьми багатьом мігрантам все ж вдається потрапити в країну