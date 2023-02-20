Суд Литви схвалив ліквідацію організації експолітика, ув'язненого за шпигунство на користь Росії

Вільнюська районна палата Дільничного суду Вільнюського регіону в понеділок повідомила, що задовольнила клопотання прокурора у цивільній справі про ліквідацію асоціації "Міжнародний форум добросусідства", заснованої засудженим за шпигунство на користь Росії колишнім політиком Альгірдасом Палецкісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як пояснила суддя Енріка Янушонене, асоціація "Міжнародний форум добросусідства" в Росії незаконно виступала від імені Литви, незаконно заперечувала закріплену в Конституції європейську і трансатлантичну інтеграцію Литви.

"Крім того, асоціація публічно поширювала неправдиву інформацію про нібито незаконні результати виборів у Литві. Таким чином, по суті, заперечувався конституційний лад Литви, тобто те, що Литва є незалежною і демократичною державою", – додала суддя.

За словами судді, також було встановлено, що "Міжнародний форум добросусідства" публічно демонстрував підтримку Росії у зв'язку з розпочатою нею війною проти України.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Литви звернулась до суду щодо ліквідації "Міжнародного форуму добросусідства" ще в серпні 2022 року.

Правоохоронні органи проводять два досудові розслідування, пов'язаних із діяльністю асоціації: у зв'язку з можливою допомогою іншій державі в діях проти Литви та установчими документами, на яких стоїть підпис Палецкіса.

Річ у тім, що Палецкіс заснував "Міжнародний форум добросусідства", вже перебуваючи у в'язниці, нібито використавши електронний підпис попри те, що ув'язнені не можуть користуватися мобільними телефонами для таких дій.

Нагадаємо, у 2012 році Альгірдас Палецкіс був засуджений за те, що заперечував і грубо применшував факт агресії СРСР проти Литовської Республіки. А в липні 2021 року окружний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.

Створений 2008 року "Соціалістичний народний фронт" і його колишній керівник Палецкіс не раз згадувалися в публічних звітах розвідки про загрози національній безпеці. Розвідка називала "Соціалістичний народний фронт" проросійською політичною партією, писала про участь представників партії в спрямованих проти США і НАТО пропагандистських акціях.