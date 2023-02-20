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Суд Литвы одобрил ликвидацию организации экс-политика, заключенного за шпионаж в пользу России

Понедельник, 20 февраля 2023, 23:15

Вильнюсская районная палата Участкового суда Вильнюсского региона в понедельник сообщила, что удовлетворила ходатайство прокурора по гражданскому делу о ликвидации ассоциации "Международный форум добрососедства", основанной осужденным за шпионаж в пользу России бывшим политиком Альгирдасом Палецкисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как пояснила судья Энрика Янушонене, ассоциация "Международный форум добрососедства" в России незаконно выступала от имени Литвы, незаконно отрицала закрепленную в Конституции европейскую и трансатлантическую интеграцию Литвы.

"Кроме того, ассоциация публично распространяла ложную информацию о якобы незаконных результатах выборов в Литве. Таким образом, по сути, отрицался конституционный строй Литвы, то есть то, что Литва является независимым и демократическим государством", - добавила судья.

По словам судьи, также было установлено, что "Международный форум добрососедства" публично демонстрировал поддержку России в связи с начатой ею войной против Украины.

В Литве ликвидируют организацию экс-политика, осужденного за шпионаж в пользу России

Напомним, генеральная прокуратура Литвы обратилась в суд по ликвидации "Международного форума добрососедства" еще в августе 2022 года.

Правоохранительные органы проводят два досудебных расследования, связанных с деятельностью ассоциации: в связи с возможной помощью другому государству в действиях против Литвы и учредительными документами, на которых стоит подпись Палецкиса.

Дело в том, что Палецкис основал "Международный форум добрососедства", уже находясь в тюрьме, якобы использовав электронную подпись несмотря на то, что заключенные не могут пользоваться мобильными телефонами для таких действий.

Напомним, в 2012 году Альгирдас Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо преуменьшал факт агрессии СССР против Литовской Республики. А в июле 2021 года окружной суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Созданный в 2008 году "Социалистический народный фронт" и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности. Разведка называла "Социалистический народный фронт" пророссийской политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пропагандистских акциях.

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Литва Россия

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