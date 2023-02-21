Відправлення фінської допомоги Україні затримується через страйк докерів

Доставка допомоги для України, про яку міністерство внутрішніх справ Фінляндії оголосило минулого тижня, затримується через страйк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Вантаж містить три пожежні машини, карету швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій. Однак він затримується в дорозі через страйк, організований Профспілкою працівників автотранспорту AKT.

Страйк докерів розпочався вранці 15 лютого після того, як профспілка AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі.

Переговори щодо трудового договору докерів продовжаться в середу. Страйк є безстроковим.

У міністерстві внутрішніх справ сподіваються відправити необхідну допомогу в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки поки невідомий. У МВС також заявили агентству STT, що затримка не буде значною.

Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк.

Нагадаємо, 20 лютого глава МЗС Фінляндії анонсував підготовку 13-го пакета допомоги Україні та певні рішення про танки.