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Отправка финской помощи Украине задерживается из-за забастовки докеров

Вторник, 21 февраля 2023, 20:50

Доставка помощи для Украины, о которой министерство внутренних дел Финляндии объявило на прошлой неделе, задерживается из-за забастовки.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.

Груз содержит три пожарных машины, карету скорой помощи и оборудование для спасательных операций. Однако она задерживается в пути из-за забастовки, организованной Профсоюзом работников автотранспорта AKT.

Забастовка докеров началась утром 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.

Переговоры по трудовому договору докеров продолжатся в среду. Забастовка бессрочна.

В министерстве внутренних дел надеются отправить необходимую помощь в Украину в течение этой недели, но точное время отправки пока неизвестно. В МВД также заявили агентству STT, что задержка не будет значительна.

Другая помощь, направленная в Украину, также может быть задержана на несколько дней из-за забастовки.

Напомним, 20 февраля глава МИД Финляндии анонсировал подготовку 13-го пакета помощи Украине и определенные решения о танках.

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