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Майже половина німців – за більшу підтримку України у війні проти РФ

Середа, 22 лютого 2023, 17:58

Кожен другий громадянин Німеччини вважає, що уряд країни міг би надавати Україні більшу підтримку для протистояння повномасштабній російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії INSA на замовлення видання Bild am Sonntag.

49% респондентів висловили думку, що уряд Німеччини докладає недостатньо зусиль для того, щоб зупинити війну в Україні – це на 7% більше, ніж в аналогічному опитуванні на початку березня 2022 року.

Ще 35% опитаних задоволені рівнем підтримки, яку Києву надає Берлін, а решта 16% – не змогли відповісти на це запитання.

Дані опитування також показали, що у німців ослабли побоювання у зв'язку з тим, що війна може вийти за межі України. У квітні ескалації і поширення конфлікту боялися 73% респондентів, зараз – тільки 57%.

У те, що перемога у війні буде за Росією, нині вірять 17% опитаних у Німеччині (у квітні 2022 року таких було 23%). Натомість 20% вважають, що у війні може перемогти Україна (було 18%). Водночас більшість респондентів (48%, на 4% більше) очікує, що переможця в конфлікті не буде.

Що стосується можливості закінчення війни шляхом переговорів, то в це продовжують вірити 42% німців (на 5% більше, ніж торік), тоді як 40% опитаних так не вважають (було 46%).

Нагадаємо, згідно з іншим опитуванням, кожен четвертий громадянин Німеччини намагатиметься покинути країну якомога швидше у разі збройного нападу на неї.

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Німеччина Опитування Війна з РФ

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