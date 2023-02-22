Почти половина немцев - за большую поддержку Украины в войне против РФ

Каждый второй гражданин Германии считает, что правительство страны могло бы оказывать Украине большую поддержку для противостояния полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос компании INSA по заказу издания Bild am Sonntag.

49% респондентов выразили мнение, что правительство Германии прилагает недостаточно усилий для того, чтобы остановить войну в Украине - это на 7% больше, чем в аналогичном опросе в начале марта 2022 года.

Еще 35% опрошенных довольны уровнем поддержки, которую Киеву оказывает Берлин, а остальные 16% - затруднились ответить на этот вопрос.

Данные опроса также показали, что у немцев ослабли опасения в связи с тем, что война может выйти за пределы Украины. В апреле эскалации и распространения конфликта боялись 73% респондентов, сейчас - только 57%.

В то, что победа в войне будет за Россией, сейчас верят 17% опрошенных в Германии (в апреле 2022 года таких было 23%). Зато 20% считают, что в войне может победить Украина (было 18%). В то же время большинство респондентов (48%, на 4% больше) ожидает, что победителя в конфликте не будет.

Что касается возможности окончания войны путем переговоров, то в это продолжают верить 42% немцев (на 5% больше, чем в прошлом году), тогда как 40% опрошенных так не считают (было 46%).

Напомним, согласно другому опросу, каждый четвертый гражданин Германии постарается покинуть страну как можно скорее в случае вооруженного нападения на нее.

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