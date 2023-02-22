Прем'єр Чехії розповів, скільки важкої техніки Київ уже отримав від Праги

Військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення вже становить 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, заявив у середу прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала після зустрічі лідерів "Бухарестської дев’ятки" у Варшаві.

За його словами, державні й приватні структури Чехії надали Україні 89 танків, а також 226 бронемашин і 39 гаубиць, причому близько третини цих поставок надійшли з армійських складів.

"Перша поставка, яку ми організували, відбулася всього через 14 днів після початку вторгнення, і таким чином ми показали іншим, що це можливо і що це правильний шлях", – підкреслив чеський прем’єр.

Фіала був присутній у Варшаві на зустрічі між президентом США Джо Байденом і представниками "Бухарестської дев'ятки" – групи країн НАТО з Центральної та Східної Європи.

У своїй підсумковій декларації лідери закликали до посилення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу, висловили підтримку зусиллям України щодо інтеграції в євроатлантичні структури і підкреслили свою рішучість захищати "кожен дюйм" території Альянсу.

Раніше в чеському Міноборони повідомили, що загальний обсяг військового обладнання, які передали зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро).