Премьер Чехии рассказал, сколько тяжелой техники Киев уже получил от Праги

Военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения уже составляет 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, заявил в среду премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи лидеров "Бухарестской девятки" в Варшаве.

По его словам, государственные и частные структуры Чехии предоставили Украине 89 танков, а также 226 бронемашин и 39 гаубиц, причем около трети этих поставок поступили с армейских складов.

"Первая поставка, которую мы организовали, состоялась всего через 14 дней после начала вторжения, и таким образом мы показали другим, что это возможно и что это правильный путь", - подчеркнул чешский премьер.

Фиала присутствовал в Варшаве на встрече между президентом США Джо Байденом и представителями "Бухарестской девятки" - группы стран НАТО из Центральной и Восточной Европы.

В своей итоговой декларации лидеры призвали к усилению присутствия НАТО на восточном фланге Альянса, выразили поддержку усилиям Украины по интеграции в евроатлантические структуры и подчеркнули свою решимость защищать "каждый дюйм" территории Альянса.

Ранее в чешском Минобороны сообщили, что общий объем военного оборудования, которые передали со своих складов Вооруженные силы Чехии, а также экспортировали чешские производители оружия, составляет более 54,8 миллиарда крон (примерно 2,3 миллиарда евро).