Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації росіянами українських дітей та необхідність їх якнайскорішого повернення додому.

Про це повідомила у понеділок у своєму Facebook заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, пише "Європейська правда".

Кондратюк зазначила, що про це йшлося під час її робочої зустрічі із головою молдовського парламенту Ігорем Гросу. За її словами, Гросу пообіцяв обов'язково підготувати та розглянути резолюцію на захист українських дітей.

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"Ми також вдячні Молдові за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ми просимо Молдову активно продовжувати цю діяльність", – зазначила Кондратюк.

Своєю чергою, Ігор Гросу наголосив, що на всіх міжнародних зустрічах просить допомогти Україні, бо це також і допомога Молдові.

Нагадаємо, у січні Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей.

Документ містить важливе політичне підтвердження того, що Росія вчиняє злочин геноциду, системно викрадаючи українських дітей. Детально про те, чому це важливо, "Європейська правда" писала у статті.

У квітні минулого року ПАРЄ ухвалила революційну резолюцію, в якій визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії