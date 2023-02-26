У Китаї заявили про підготовку візиту керівництва ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року, і відповідна підготовка вже ведеться.

Про це заявив голова китайської місії при ЄС Фу Конг в інтерв'ю Global Times, пише "Європейська правда".

Посол заявив, що він оптимістично налаштований щодо відновлення відносин між Китаєм і ЄС попри розбіжності у позиції щодо України.

Він додав, що деякі механізми консультацій на рівні віцепрем'єрів між Китаєм і ЄС незабаром відновляться, і очікується, що обидві сторони незабаром розпочнуть "дуже часті взаємні візити на високому рівні".

Фу висловив думку, що ЄС слід уникати надмірної емоційності у вирішенні українського питання. "Люди можуть мати бажання, але вони повинні дивитися правді в очі. Інакше ця війна буде затяжною", - сказав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай після публікації Пекіном документа, що пропонує "політичне рішення" війни в Україні.

Також стало відомо, що наступного тижня до Китаю приїде самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.