В Китае заявили о подготовке визита руководства ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года, и соответствующая подготовка уже ведется.

Об этом заявил глава китайской миссии при ЕС Фу Конг в интервью Global Times, пишет "Европейская правда".

Посол заявил, что он оптимистично настроен относительно восстановления отношений между Китаем и ЕС, несмотря на разногласия в позиции по Украине.

Он добавил, что некоторые механизмы консультаций на уровне вице-премьеров между Китаем и ЕС вскоре возобновятся, и ожидается, что обе стороны вскоре начнут "очень частые взаимные визиты на высоком уровне".

Фу выразил мнение, что ЕС следует избегать чрезмерной эмоциональности в решении украинского вопроса. "Люди могут иметь желание, но они должны смотреть правде в глаза. Иначе эта война будет затяжной", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.

Также стало известно, что на следующей неделе в Китай приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.