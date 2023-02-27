Глава МЗС Литви: переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни та захоче домовлятися.

Міністр у Twitter розвінчав кілька хибних тверджень стосовно потенційної мирної угоди, пише "Європейська правда".

"Цілі Путіна не змінилися. Він все ще вірить, що зможе їх досягти. Він піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступною агресією. Він буде продовжувати розпалювати конфлікт. Він оголосив хрестовий похід, тому не може зупинитися", - йдеться у повідомленні.

Ландсбергіс наголосив, що встановлення в Україні справжнього миру можливе тільки за умови повернення під її контроль усіх захоплених Росією територій.

"Змушувати Україну зрадити частину своїх громадян не буде справедливо і не принесе миру. Такі "домовленості" лише закладають підвалини наступного конфлікту. Саме тому ми просимо союзників України повністю присвятити себе повній перемозі України. Це єдиний вірний варіант", - написав він.

Ландсбергіс також не погодився з тезою, що всі війни закінчуються переговорами.

"Друга світова війна не закінчилася переговорами. Мир може бути стійким лише тоді, коли Путін буде переможений. Поточні переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту. Швидка, повна перемога - єдина гарантія тривалого миру", - написав він.

Нагадаємо, у Литві завершили кампанію збору коштів на радіолокаційні станції для України "Radarom!" з результатом 14 мільйонів євро, на них можливо придбати 14 радарів.