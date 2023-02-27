Глава МИД Литвы: переговоры с Путиным приведут лишь к повторению конфликта

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не верит в предположение, что Россия устанет от войны и захочет договариваться.

Министр в Twitter развенчал несколько ложных утверждений относительно потенциального мирного соглашения, пишет "Европейская правда".

"Цели Путина не изменились. Он все еще верит, что сможет их достичь. Он пойдет на перемирие только как на тайм-аут перед следующей агрессией. Он будет продолжать разжигать конфликт. Он объявил крестовый поход, поэтому не может остановиться", - говорится в сообщении.

Ландсбергис подчеркнул, что установление в Украине настоящего мира возможно только при условии возвращения под ее контроль всех захваченных Россией территорий.

"Заставлять Украину предать часть своих граждан не будет справедливо и не принесет мира. Такие "договоренности" только закладывают основы следующего конфликта. Именно поэтому мы просим союзников Украины полностью посвятить себя полной победе Украины. Это единственный верный вариант", - написал он.

Ландсбергис также не согласился с тезисом, что все войны заканчиваются переговорами.

"Вторая мировая война не закончилась переговорами. Мир может быть устойчивым только тогда, когда Путин будет побежден. Текущие переговоры с Путиным приведут лишь к повторению конфликта. Быстрая, полная победа - единственная гарантия длительного мира", - написал он.

Напомним, в Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины "Radarom!" с результатом 14 миллионов евро, на них можно приобрести 14 радаров.