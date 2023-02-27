Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Віцепрезидентка Єврокомісії розкритикувала коректне ставлення європейців до Угорщини

Понеділок, 27 лютого 2023, 09:22

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова розкритикувала європейських політиків за занадто коректне ставлення до Угорщини. 

Про це вона сказала під час публічних дебатів у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Юрова спільно з новообраним президентом Чехії Петром Павелом виступила на платформі Café Europa у п’ятницю - дебати транслювалися у прямому ефірі.

Угорщина закликала в ООН до "прямих переговорів США та РФ" про долю України

"Ми є свідками невиправданої коректності європейських політиків", - сказала під час дебатів Юрова, відома своєю жорсткою позицією щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За ъъ словами, Угорщину потрібно частіше критикувати, особливо щодо її позиції стосовно Росії та війни в Україні.

Юрова також підтвердила, що Єврокомісія продовжить розпочаті проти Угорщини провадження щодо порушень верховенства права.

Відносини між Юровою та Угорщиною зіпсувалися після того, як Будапешт закликав її до відставки у 2020 році, коли вона заявила, що Орбан створює "хвору демократію" у країні.

Павел також розкритикував Угорщину, зокрема, за проросійські погляди, яких дотримується Орбан.

Угорщина може висунути вимоги до Фінляндії та Швеції для схвалення їхнього вступу в НАТО

"Угорщина вже давно йде своїм шляхом", - сказав Павел, який також поставив під сумнів співпрацю в рамках групи країн Вишеградської четвірки у складі Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

"Якщо ми не можемо домовитися з базових питань - таких як відносини з Росією та Україною - це є фундаментальною проблемою для Вишеградської четвірки", - сказав Павел.

Він додав, що за таких обставин виникає питання, чи повинна Чехія залишатися у Вишеградській групі.

Нагадаємо, нещодавно у щорічному зверненні до нації угорський прем'єр також висловив низку контроверсійних тез про російсько-українську війну. А нещодавно стало відомо, що Орбан пригрозив заветувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

Читайте також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія Угорщина Війна з РФ

Статті

Не тільки 18 танків Leopard 2: що надає Німеччина для перемоги України у війні

"Україна захищає також свободу Німеччини. Підсилюючи обороноздатність України, ми підсилюємо свободу та демократію".
27 лютого 2023 — Анка Фельдгузен, Посол Німеччини в Україні

П'ять причин, чому США та ЄС мають посилити санкції проти російських нафти та газу

Компанії, підконтрольні європейським країнам, були відповідальні за більш ніж 2/3 постачань викопного палива з Росії минулого року...
27 лютого 2023 — Олег Савицький, кампанія "Razom We Stand"

Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни

У 24 лютого – в день першої річниці повномасштабної війни – світ зайшов з двома «мирними» ініціативами українською та китайською...
24 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда