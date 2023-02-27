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Вице-президент Еврокомиссии раскритиковала корректное отношение европейцев к Венгрии

Понедельник, 27 февраля 2023, 09:22

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова раскритиковала европейских политиков за слишком корректное отношение к Венгрии. 

Об этом она сказала во время публичных дебатов в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Юрова совместно с новоизбранным президентом Чехии Петром Павелом выступила на платформе Café Europa в пятницу - дебаты транслировались в прямом эфире.

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"Мы являемся свидетелями неоправданной корректности европейских политиков", - сказала во время дебатов Юрова, известная своей жесткой позицией в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По ее словам, Венгрию нужно чаще критиковать, особенно за ее позицию по отношению к России и войне в Украине.

Юрова также подтвердила, что Еврокомиссия продолжит начатые против Венгрии производства по нарушениям верховенства права.

Отношения между Юровой и Венгрией испортились после того, как Будапешт призвал ее к отставке в 2020 году, когда она заявила, что Орбан создает "больную демократию" в стране.

Павел также раскритиковал Венгрию, в частности, за пророссийские взгляды, которых придерживается Орбан.

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"Венгрия уже давно идет своим путем", - сказал Павел, который также поставил под сомнение сотрудничество в рамках группы стран Вышеградской четверки в составе Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

"Если мы не можем договориться по базовым вопросам - таким как отношения с Россией и Украиной - это является фундаментальной проблемой для Вышеградской четверки", - сказал Павел.

Он добавил, что при таких обстоятельствах возникает вопрос, должна ли Чехия оставаться в Вышеградской группе.

Отметим, что только недавно в ежегодном обращении к нации венгерский премьер также высказал ряд контроверсионных тезисов о российско-украинской войне. А недавно стало известно, что Орбан пригрозил ветировать продление санкций Евросоюза против России.

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Еврокомиссия Венгрия Война с РФ

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