Лідери Сербії та Косова підтримали план нормалізації відносин, але будуть додаткові переговори

Президенти Сербії та частково визнаного Косова Александар Вучич і Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі в понеділок попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.

Про це на пресконференції за підсумками переговорів у понеділок заявив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент "Європейської правди".

"Маю приємність оголосити, що президенти Вучич і Курті сьогодні погодились, що пропозиція ЄС – "Угода на шляху до нормалізації відносин між Косовом і Сербією" не потребує жодних подальших обговорень", – сказав він.

Боррель анонсував, що угода буде найближчим часом опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ, але коротко переказав її ключові положення. Серед іншого, вона дозволяє жителям Косова й Сербії перетинати кордони одне одного за власними паспортами. Також документ врегульовує питання номерних знаків автомобілів, взаємне визнання дипломів, взаємного працевлаштування, становища Сербської православної церкви тощо.

"Сторони висловили готовність перейти до втілення угоди в життя. Але будуть потрібні додаткові переговори для визначення конкретних умов втілення окремих положень", – наголосив топ-дипломат ЄС.

В етері каналу TV Pink cербський президент Александар Вучич додав, що сторони домовилась провести додаткові переговори зі спецпредставником ЄС із питань Балкан Мирославом Лайчаком, а наступна зустріч із очільником Косова відбудеться в Північній Македонії 18 березня.

ЄС виступає посередником у переговорах між Сербією і Косовом з 2011 року, але лише деякі з 33 угод, які були підписані, були втілені в життя. ЄС і США наполягають на прискоренні прогресу відтоді, як минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косовом, запропоновану Францією та Німеччиною, а пізніше про це заявив і прем'єр Косова Альбін Курті.

Відповідно до цього плану, Сербія більше не заперечуватиме проти членства Косова у будь-якій міжнародній організації, а Косово дає згоду на створення нового органу, який матиме право говорити від імені всіх 10 муніципалітетів Косова, де серби складають більшість. Також обидві країни зобов’язуються підтримувати вступ одна одної до ЄС, а також "продовжать діалог за посередництва ЄС для укладення юридично зобов’язуючої всеохопної угоди про нормалізацію відносин".

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