Лидеры Сербии и Косово поддержали план нормализации отношений, но будут дополнительные переговоры

Президенты Сербии и частично признанного Косово Александар Вучич и Альбин Курти на встрече в Брюсселе в понедельник предварительно поддержали план нормализации отношений, который разработали Франция и Германия.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

"Имею удовольствие объявить, что президенты Вучич и Курти сегодня согласились, что предложение ЕС - "Соглашение на пути к нормализации отношений между Косово и Сербией" не требует никаких дальнейших обсуждений", - сказал он.

Боррель анонсировал, что соглашение будет в ближайшее время опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел, но кратко пересказал его ключевые положения. Среди прочего, оно позволяет жителям Косово и Сербии пересекать границы друг друга по собственным паспортам. Также документ регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимное признание дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви и тому подобное.

"Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений", - подчеркнул топ-дипломат ЕС.

В эфире канала TV Pink сербский президент Александар Вучич добавил, что стороны договорилась провести дополнительные переговоры со спецпредставителем ЕС по вопросам Балкан Мирославом Лайчаком, а следующая встреча с главой Косово состоится в Северной Македонии 18 марта.

ЕС выступает посредником в переговорах между Сербией и Косовом с 2011 года, но лишь некоторые из 33 соглашений, которые были подписаны, были воплощены в жизнь. ЕС и США настаивают на ускорении прогресса с тех пор, как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, в конце января президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов принять концепцию соглашения о нормализации отношений с Косовом, предложенную Францией и Германией, а позже об этом заявил и премьер Косова Альбин Курти.

Согласно этому плану, Сербия больше не будет возражать против членства Косова в любой международной организации, а Косово дает согласие на создание нового органа, который будет иметь право говорить от имени всех 10 муниципалитетов Косова, где сербы составляют большинство. Также обе страны обязуются поддерживать вступление друг друга в ЕС, а также "продолжат диалог при посредничестве ЕС для заключения юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений".

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