Парламент Фінляндії переніс голосування за вступ до НАТО на середу

Парламент Фінляндії у вівторок вирішив відкласти розгляд законодавства, необхідного для членства в Північноатлантичному Альянсі, на один день після того, як кілька депутатів виступили проти вступу країни в НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.

Як повідомлялось, минулого тижня комітет у закордонних справах парламенту Фінляндії висловився на користь вступу до НАТО, згодом питання розглянули у першому читанні на пленарному засіданні. Очікувалось, що у вівторок воно мало бути остаточно схвалене.

Але під час засідання депутат від "Союзу лівих сил", який і раніше виступав проти членства в Альянсі, Маркус Мустаярві, запропонував відмовитись від ухвалення законодавства. До його заяви пізніше приєднались ще кілька однопартійців.

За словами Мустаярві, уряд Фінляндії повинен гарантувати, що на її території ніколи не буде розміщена ядерна зброя і постійні іноземні військові контингенти, а також що країна не буде використана як плацдарм для воєнних дій проти інших держав.

Фінський міністр оборони Антті Кайкконен на це відповів, що Фінляндія не розглядає можливість розміщення ядерної зброї, й очікує, що парламент схвалить законодавство для вступу до НАТО в середу переважною більшістю голосів.

У результаті відповідне голосування має відбутись завтра о 14:00. Очікується, що кількість противників членства Фінляндії в НАТО в парламенті залишиться незначною: звіт комітету у закордонних справах з цього питання був ухвалений одноголосно; крім того, парламент схвалив заявку Фінляндії на членство в НАТО 188 голосами проти 8.

Нагадаємо, у травні минулого року Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до західного військового альянсу у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Але Туреччина, яка вже є членом Альянсу, виступила проти їхнього вступу, звинувативши північні країни в тому, що вони переховують терористичні угруповання.

Як повідомлялося, ратифікація вступу до НАТО Фінляндії та Швеції у парламенті Угорщини ймовірно відкладеться на другу половину березня. Турецькі переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться 9 березня.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.