Парламент Финляндии перенес голосование за вступление в НАТО на среду

Парламент Финляндии во вторник решил отложить рассмотрение законодательства, необходимого для членства в Североатлантическом Альянсе, на один день после того, как несколько депутатов выступили против вступления страны в НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Yle.

Как сообщалось, на прошлой неделе комитет по иностранным делам парламента Финляндии высказался в пользу вступления в НАТО, впоследствии вопрос рассмотрели в первом чтении на пленарном заседании. Ожидалось, что во вторник он должен был быть окончательно одобрен.

Но во время заседания депутат от "Союза левых сил", который и ранее выступал против членства в Альянсе, Маркус Мустаярви, предложил отказаться от принятия законодательства. К его заявлению позже присоединились еще несколько однопартийцев.

По словам Мустаярви, правительство Финляндии должно гарантировать, что на ее территории никогда не будет размещено ядерное оружие и постоянные иностранные военные контингенты, а также что страна не будет использована как плацдарм для военных действий против других государств.

Финский министр обороны Антти Кайкконен на это ответил, что Финляндия не рассматривает возможность размещения ядерного оружия, и ожидает, что парламент одобрит законодательство для вступления в НАТО в среду подавляющим большинством голосов.

В результате соответствующее голосование должно состояться завтра в 14:00. Ожидается, что количество противников членства Финляндии в НАТО в парламенте останется незначительным: отчет комитета по иностранным делам по этому вопросу был принят единогласно; кроме того, парламент одобрил заявку Финляндии на членство в НАТО 188 голосами против 8.

В мае прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в западный военный альянс в ответ на вторжение России в Украину. Но Турция, которая уже является членом Альянса, выступила против их вступления, обвинив северные страны в том, что они укрывают террористические группировки.

Как сообщалось, ратификация вступления в НАТО Финляндии и Швеции в парламенте Венгрии вероятно отложится на вторую половину марта. Турецкие переговоры со Швецией и Финляндией относительно их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта.