Вікторія Спартц заявила про намір піти з Конгресу США

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка переобралась на посаду під час проміжних виборів у США 8 листопада 2022 року, заявила, що не балотуватиметься на жодну з посад у 2024 році і збирається піти з Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Я виграла багато важких битв за людей і буду наполегливо працювати, щоб виграти ще кілька протягом наступних двох років", - заявила Спартц.

"Однак бути матір'ю, яка працює, важко, і мені потрібно проводити більше часу з моїми двома доньками-старшокласницями вдома, тому я не буду балотуватися на жодну посаду в 2024 році" – додала вона.

Рішення Спарц розчищає шлях для депутата Джима Бенкса в конкурентній боротьбі на праймеріз республіканців у Сенат в Індіані, що відбулося після заяви колишнього губернатора штату Мітча Деніелса про те, що він також відмовляється від участі у виборах до Сенату.

Вперше Спартц була обрана до Палати представників у 2020 році. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конгресу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у липні Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Пізніше у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.

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