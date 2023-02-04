Виктория Спартц заявила о намерении уйти из Конгресса США

Конгрессвумен Виктория Спартц, которая переизбралась на должность во время промежуточных выборов в США 8 ноября 2022 года, заявила, что не будет баллотироваться ни на одну из должностей в 2024 году и собирается уйти из Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Я выиграла много тяжелых битв за людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько в течение следующих двух лет", - заявила Спартц.

"Однако быть матерью, которая работает, трудно, и мне нужно проводить больше времени с моими двумя дочерьми-старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни на одну должность в 2024 году", - добавила она.

Решение Спарц расчищает путь для депутата Джима Бэнкса в конкурентной борьбе на праймериз республиканцев в Сенат в Индиане, что произошло после заявления бывшего губернатора штата Митча Дэниелса о том, что он также отказывается от участия в выборах в Сенат.

Впервые Спартц была избрана в Палату представителей в 2020 году. Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс Соединенных Штатов.

Напомним, в июле Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения относительно процедур надзора, связанных с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Позже в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная Рада поддержала создание комиссии по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

А министр обороны Алексей Резников по итогам четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины сообщил, что будет ускорен переход на систему контроля над оружием стандарта НАТО LOGFAS.

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