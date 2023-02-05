Британія готується до найбільшого в історії страйку в сфері охорони здоров'я

У понеділок у Великій Британії відбудеться найбільший в історії страйк медичних працівників: десятки тисяч медсестер і працівників швидкої допомоги вийдуть на вулицю через загострення суперечки з урядом про зарплату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Медсестри і працівники швидкої допомоги страйкували окремо з кінця минулого року, але в понеділок страйк за участю і тих, і інших, в основному в Англії, стане найбільшим за 75-річну історію Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Працівники охорони здоров'я вимагають підвищення заробітної плати, яке б відображало найгіршу інфляцію у Великій Британії за останні чотири десятиліття, в той час як уряд каже, що це неможливо і спричинить ще більше зростання цін, що, своєю чергою, призведе до подальшого зростання відсоткових ставок та іпотечних платежів.

Близько 500 000 працівників, багато з яких належать до державного сектору, проводять страйки з літа минулого року, що посилює тиск на прем'єр-міністра Ріші Сунака з метою врегулювання суперечок і обмеження перебоїв у роботі державних служб, таких як залізниця і школи.

NHS, яка історично є предметом гордості більшості британців, зазнає сильного тиску: мільйони пацієнтів стоять у черзі на операції, а тисячі щомісяця не можуть отримати оперативну невідкладну допомогу.

Профспілка RCN стверджує, що десятиліття низьких зарплат сприяло тому, що десятки тисяч медсестер пішли з професії - 25 000 тільки за останній рік - і гостра нестача персоналу позначилася на обслуговуванні пацієнтів.

Спочатку RCN вимагала підвищення зарплати на 5% вище інфляції, а потім заявила, що може піти назустріч уряду "на півдорозі", але обидві сторони не змогли дійти згоди, незважаючи на кілька тижнів переговорів.

Тим часом тисячі працівників швидкої допомоги, представлені профспілками GMB і Unite, також мають намір провести страйк у понеділок у рамках суперечки про зарплату. Обидві профспілки оголосили ще кілька днів страйку.

Не всі працівники швидкої допомоги страйкуватимуть одночасно, і екстрені виклики обслуговуватимуться.

В Уельсі медсестри і деякі працівники швидкої допомоги скасували страйки, заплановані на понеділок, оскільки вони розглядають пропозиції щодо оплати праці від уряду Уельсу.

Нагадаємо, 1 лютого в Британії відбувся найбільший скоординований страйк за останнє покоління, що спричинив перебої у функціонуванні багатьох сфер.

Масові страйки по всій країні призвели до закриття шкіл, зупинки більшості залізничних сполучень, а військові були приведені в готовність, щоб допомогти проводити прикордонні перевірки.