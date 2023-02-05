Британия готовится к крупнейшей в истории забастовке в сфере здравоохранения

В понедельник в Великобритании пройдет крупнейшая в истории забастовка медицинских работников: десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи выйдут на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Медсестры и работники скорой помощи бастовали по отдельности с конца прошлого года, но в понедельник забастовка с участием и тех, и других, в основном в Англии, станет крупнейшей за 75-летнюю историю Национальной службы здравоохранения (NHS).

Работники здравоохранения требуют повышения заработной платы, которое отражает худшую инфляцию в Великобритании за последние четыре десятилетия, в то время как правительство говорит, что это невозможно и вызовет еще больший рост цен, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту процентных ставок и ипотечных платежей.

Около 500 000 работников, многие из которых относятся к государственному сектору, проводят забастовки с лета прошлого года, что усиливает давление на премьер-министра Риши Сунака с целью урегулирования споров и ограничения перебоев в работе государственных служб, таких как железные дороги и школы.

NHS, исторически являющаяся предметом гордости большинства британцев, испытывает сильнейшее давление: миллионы пациентов стоят в очереди на операции, а тысячи ежемесячно не могут получить оперативную неотложную помощь.

Профсоюз RCN утверждает, что десятилетие низких зарплат способствовало тому, что десятки тысяч медсестер ушли из профессии - 25 000 только за последний год - и острая нехватка персонала отразилась на обслуживании пациентов.

Изначально RCN требовала повышения зарплаты на 5% выше инфляции, а затем заявила, что может пойти навстречу правительству "на полпути", но обе стороны не смогли достичь соглашения, несмотря на несколько недель переговоров.

Между тем, тысячи работников скорой помощи, представленные профсоюзами GMB и Unite, также намерены провести забастовку в понедельник в рамках спора о зарплате. Оба профсоюза объявили еще несколько дней забастовки.

Не все работники скорой помощи будут бастовать одновременно, и экстренные вызовы будут обслуживаться.

В Уэльсе медсестры и некоторые работники скорой помощи отменили забастовки, запланированные на понедельник, поскольку они рассматривают предложения по оплате труда от правительства Уэльса.

Напомним, 1 февраля в Британии прошла крупнейшая скоординированная забастовка за последнее поколение, повлекшая перебои в функционировании многих сфер.

Массовые забастовки по всей стране привели к закрытию школ, остановке большинства железнодорожных сообщений, а военные были приведены в готовность, чтобы помочь проводить пограничные проверки.