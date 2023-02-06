Чехия хочет разорвать договоры об аренде Россией имущества для "дипломатических целей"

Правительство Чехии рассматривает возможность отменить ряд решений 1970-х годов о передаче в пользование России некоторых земель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Это набор постановлений 1970-х годов, когда (Чехословацкая) социалистическая республика еще предоставляла определенные льготы Российской Федерации. Мы хотим их отменить, и я обращусь с этим к правительству. Скажем так, это один из частичных результатов работы над пересмотром отношений с Российской Федерацией", - отметил он на пресс-конференции.

Информацию о таком шаге первым опубликовал чешский журналист Давид Климеш, который ссылался на внутренний документ МИД страны. Из него следует, что речь идет об отмене решений с 1970 по 1982 годы, когда Чехия передала в безвозмездное пользование недвижимое имущество для дипломатических целей СССР.

Ведомство констатирует, что земля используется Россией не по назначению, поэтому нет оснований продолжать предоставлять ее бесплатно и наделять ее привилегиями в соответствии с международными конвенциями.

По данным Климеша, речь идет не только о помещениях посольства РФ в Праге, но и зданиях в городах Брно, Карловы Вары, а также на курортах. В целом это чуть более 92 тысяч квадратных метров площади.

"Некоторые из объектов недвижимости даже, очевидно, используются в коммерческих целях, и, таким образом, имеет место необоснованное обогащение со стороны Российской Федерации за счет бесплатного использования земли вопреки изначально определенному назначению", - говорится в отчете МИД Чехии.

Отношения Чехии с Россией обострились после того, как в прошлом году чешские спецслужбы и следователи обнаружили причастность российских разведчиков к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В мае 2022 года Липавский создал рабочую группу, которая занималась вопросом коррекции имущественных отношений по недвижимости, используемой Россией в Чехии. Группа сосредоточилась на конкретизации недвижимости, ее правовом статусе и способе ее приобретения российской стороной.