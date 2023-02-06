У Лукашенка вигадали формат "явки з повинною" для білорусів, які виїхали з країни через страх репресій

Влада Білорусі затвердила процедуру для повернення в країну громадян Білорусі, які брали участь в опорі режиму Лукашенка в останні роки і через страх репресій виїхали за кордон.

Як повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда", Александр Лукашенко вже підписав відповідний указ.

Документ із назвою "Про розгляд звернень громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, щодо вчинення ними правопорушень" передбачає створення спецкомісії, яка буде розглядати такі звернення. Її очолить генпрокурор, до складу увійдуть керівники міністерств, депутати і "представники громадських структур".

Запити дозволяють подавати білорусам за кордоном, які після 1 січня 2020 року і до набрання чинності указом скоювали дії, які у Білорусі вважаються адміністративними правопорушеннями або злочинами "протестного спрямування", і які хотіли б повернутися в країну, але вагаються, побоюючись арешту.

Подати прохання про повернення дозволяють до 23 грудня 2023 року з визначеним пакетом документів. При цьому людину зобов’язують "покаятися у скоєному, поінформувати комісію про готовність після повернення виступити з публічними вибаченнями, компенсувати завдану шкоду, дотримуватися конституції і законодавства Білорусі, поважати державні символи і національні традиції, свідомо й активно виконувати громадянський обов’язок".

За результатами розгляду людину повідомлятимуть, чи ведуться проти них провадження та чи можуть вони бути призупинені.

Також визначається, що людина після рішення комісії зобов’язана повернутися у Білорусь максимум через три місяці. Указ передбачає, що процесуальні рішення щодо тих, хто повернувся, можливі "виключно зі згоди генпрокурора або особи, що виконує його обов’язки".

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