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Лукашенко утвердил формат "явки с повинной" для белорусов, выехавших из-за страха репрессий

Понедельник, 6 февраля 2023, 20:27

Власти Беларуси утвердили процедуру для возвращения в страну граждан Беларуси, которые участвовали в сопротивлении режиму Лукашенко в последние годы и из-за страха репрессий выехали за границу.

Как сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда", Александр Лукашенко уже подписал соответствующий указ.

Документ под названием "О рассмотрении обращений граждан Беларуси, находящихся за рубежом, о совершении ими правонарушений" предусматривает создание спецкомиссии, которая будет рассматривать такие обращения. Ее возглавит генпрокурор, в состав войдут руководители министерств, депутаты и "представители общественных структур".

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Запросы разрешают подавать белорусам за рубежом, которые после 1 января 2020 года и до вступления в силу указа совершали действия, которые в Беларуси считаются административными правонарушениями или преступлениями "протестной направленности", и которые хотели бы вернуться в страну, но опасаются ареста.

Подать прошение о возвращении разрешают до 23 декабря 2023 года с определенным пакетом документов. При этом человека обязывают "покаяться в содеянном, проинформировать комиссию о готовности после возвращения выступить с публичными извинениями, компенсировать причиненный ущерб, соблюдать конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, сознательно и активно исполнять гражданский долг".

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По результатам рассмотрения человека будут уведомлять, ведутся ли против него производства и могут ли они быть приостановлены.

Также определяется, что человек после решения комиссии обязан вернуться в Беларусь в течение трех месяцев. Указ предусматривает, что процессуальные решения в отношении тех, кто вернулся, возможны "исключительно с согласия генпрокурора или лица, исполняющего его обязанности".

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