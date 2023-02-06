МЗС працює над закордонними візитами Зеленського – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відомство працює над візитами президента Володимира Зеленського за кордон.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", він сказав в етері телемарафону в понеділок.

Він нагадав, що на нараді послів у грудні 2022 року Зеленський назвав дві умови, за яких його закордонні візити можливі: якщо з них він привезе для України конкретні результати, і якщо вони будуть можливі з огляду на поточну ситуації на фронті.

"От керуючись цими двома критеріями, МЗС працює над деякими візитами президента, але коли, куди вони відбудуться, ви дізнаватиметесь від самого президента і його Офісу", – додав очільник МЗС.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський здійснив лише один закордонний візит: у грудні 2022 року він відвідав США й зустрівся з американським президентом Джо Байденом.

Минулого тижня він заявив, що допускає можливий особистий візит в Брюссель для висловлення вдячності за підтримку України, якщо буде шанс отримати далекобійну зброю та якщо візит дозволить ситуація з безпекою.

Тим часом президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейського Союзу 9-10 лютого у Брюсселі.