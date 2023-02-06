МИД работает над зарубежными визитами Зеленского - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство работает над визитами президента Владимира Зеленского за границу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", он сказал в эфире телемарафона в понедельник.

Он напомнил, что на совещании послов в декабре 2022 года Зеленский назвал два условия, при которых его зарубежные визиты возможны: если из них он привезет для Украины конкретные результаты, и если они будут возможны, учитывая текущую ситуацию на фронте.

"Вот руководствуясь этими двумя критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда, куда они состоятся, вы будете узнавать от самого президента и его Офиса", - добавил глава МИД.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский совершил лишь один зарубежный визит: в декабре 2022 года он посетил США и встретился с американским президентом Джо Байденом.

На прошлой неделе он заявил, что допускает возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

Тем временем президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского Союза 9-10 февраля в Брюсселе.