Помста Росії за санкції: назавжди заборонила в’їзд 77 американцям

Міністерство закордонних справ Росії в середу оголосило про заходи у відповідь на санкції США проти російських фізичних та юридичних осіб, запроваджені через повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У порядку реакції на розширення, що триває, Вашингтоном списку російських громадян, проти яких запроваджують персональні санкції, в'їзд до Російської Федерації закривають на постійній основі для 77 американців", – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

До "стоп-листа" було внесено громадян США, які очолюють органи влади в штатах, низку федеральних відомств, а також компаній, причетних до постачання озброєнь Україні, а також деяких членів їхніх сімей.

Згідно з даними МЗС Росії, усього в "чорному списку" Росії наразі перебувають 1344 громадяни США.

Сполучені Штати послідовно запроваджують санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії РФ проти України. Серед останнього, було викрито мережу з 10 фізичних та 12 юридичних осіб, які допомагали Росії підтримувати військово-промисловий комплекс в обхід санкцій, і запровадило проти цих осіб обмеження.

Крім того, за даними ЗМІ, США готуються запровадити 200-відсоткові мита на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити економічний тиск на Москву.