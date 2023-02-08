Месть России за санкции: навсегда запретила въезд 77 американцам

Министерство иностранных дел России в среду объявило об ответных мерах на санкции США против российских физических и юридических лиц, введенные из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводят персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывают на постоянной основе для 77 американцев", - говорится в сообщении МИД РФ.

В "стоп-лист" были внесены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Украине, а также некоторые члены их семей.

Согласно данным МИД России, всего в "черном списке" России в настоящее время находятся 1344 гражданина США.

Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к агрессии РФ против Украины. Среди последнего, была разоблачена сеть из 10 физических и 12 юридических лиц, которые помогали России поддерживать военно-промышленный комплекс в обход санкций, и ввело против этих лиц ограничения.

Кроме того, по данным СМИ, США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы продолжить экономическое давление на Москву.