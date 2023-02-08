Польща і країни Балтії закликають ЄС використати заморожені активи РФ на користь України

Напередодні дводенного саміту Європейського Союзу лідери Естонії, Латвії, Литви й Польщі спільно звернулись до керівництва блоку з закликом якнайшвидше почати роботу над конфіскацією заморожених російських державних активів для відновлення України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У листі на ім’я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Шарля Мішеля й прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона Польща і країни Балтії пропонують використати 300 мільярдів євро заморожених резервів Центробанку РФ для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні та для початку відновлення країни.

"Ці заморожені активи мають бути використані якомога швидше. Ми не можемо чекати, поки закінчиться війна і буде підписана мирна угода", – зазначили лідери чотирьох країн, додавши, що "всі активи мають бути використані для покриття витрат, пов'язаних з російською агресією проти України".

Високопоставлений дипломат ЄС, коментуючи листа, не зміг підтвердити, чи будуть конфісковані на користь України всі заморожені активи РФ, та зазначив, що ця пропозиція є більш амбітною, ніж ідея Єврокомісії використовувати лише кошти фонду для допомоги Україні. "Але юридичні деталі ще мають бути опрацьовані", – додав він.

За словами представника ЄС, "з юридичної точки зору (використання заморожених російських активів) досить складне, але політичний поштовх є". Він додав, що лідери ЄС хотіли б досягти прогресу в цьому питанні і, перш за все, повинні були б точно встановити, де перебувають активи Центробанку РФ.

Нагадаємо, що ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує об’єднати заморожені російські активи на європейському або міжнародному рівні для інвестування, а прибуток з цього інвестування можна було б використати для фінансування відновлення України.

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