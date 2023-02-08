Польша и страны Балтии призывают ЕС использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Накануне двухдневного саммита Европейского Союза лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши совместно обратились к руководству блока с призывом как можно быстрее начать работу над конфискацией замороженных российских государственных активов для восстановления Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В письме на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона Польша и страны Балтии предлагают использовать 300 миллиардов евро замороженных резервов Центробанка РФ для помощи внутренне перемещенным лицам в Украине и для начала восстановления страны.

"Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение", - отметили лидеры четырех стран, добавив, что "все активы должны быть использованы для покрытия расходов, связанных с российской агрессией против Украины".

Высокопоставленный дипломат ЕС, комментируя письмо, не смог подтвердить, будут ли конфискованы в пользу Украины все замороженные активы РФ, и отметил, что это предложение является более амбициозным, чем идея Еврокомиссии использовать только средства фонда для помощи Украине. "Но юридические детали еще должны быть проработаны", - добавил он.

По словам представителя ЕС, "с юридической точки зрения (использование замороженных российских активов) достаточно сложное, но политический толчок есть". Он добавил, что лидеры ЕС хотели бы достичь прогресса в этом вопросе и, прежде всего, должны были бы точно установить, где находятся активы Центробанка РФ.

Напомним, что еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает объединить замороженные российские активы на европейском или международном уровне для инвестирования, а прибыль с этого инвестирования можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

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