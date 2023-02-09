Держсекретар США прокоментував питання дання Україні бойових літаків

Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на питання про перспективу надання літаків Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Голос Америки.

Зокрема, про процес надання зброї Україні держсекретар зауважив що йдеться про "процес, що розвивається".

"Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями і партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер агресії Росії.

"Так само змінювалася і наша підтримка, ми завжди хотіли переконатися, що Україна має в своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент. Не менш важливим є вміння українців ефективно його використовувати. І це вимагає, в деяких випадках, серйозної підготовки. І, нарешті, все це потрібно об’єднати в єдину цілісну стратегію", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.